Морозы до –26 и резкий скачок атмосферного давления ждут южноуральцев

В Челябинскую область идет похолодание – в ночь на среду, 20 февраля, в северных районах температура опустится до 21-26 градусов мороза.

По данным синоптиков, завтра ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на отдельных участках дорог – гололедица. Ночью температура будет колебаться от 14 до 19 градусов мороза, на севере – до минус 26, на юге – 9-14. Днем ожидается до 11 градусов со знаком «минус». Порывы северного ветра с переходом на юго-западный могут достичь 13 метров в секунду.

Добавим, что в ближайшие сутки атмосферное давление повысится сразу на 12 пунктов и составит 739 мм. Как рассказала Агентству новостей «Доступ» врач-невролог высшей категории, нейрофизиолог «ЛОР Центра слуха» Оксана Пушкарева, резкие скачки давления могут спровоцировать у метеозависимых людей ухудшение здоровья: могут наблюдаться вялость, тошнота, головная боль. Особенно опасны перепады атмосферного давления для тех, кто имеет болезни сердечно-сосудистой системы. В подобные дни врачи рекомендуют беречь себя от эмоциональных перегрузок, не допускать физического переутомления.

https://dostup1.ru/society/Morozy-do-minus-26-i-rezkiy-skachok-atmosfernogo-davleniya-zhdut-yuzhnouraltsev_113835.html