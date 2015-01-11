Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 20.02.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня среда 20 февраля 2019 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -13 град. С

• атмосферное давление 734 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 85 %

• ветер Северный 3 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 0 ДТП

без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения:

К.Маркса 19-4п, 20-2п, Луначарского 27 С 9 до окончан.

Иртяшская 5 С 9 до 13 часов

Гайдара 24-4,5,6,9,10,11 С 10 до 12 часов

2. В сетях электро-снабжения :

Семашко 1 С 9 до 12 часов

К Маркса 6-2п С 9 до 14 часов

3. В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Лермонтова 27 С 8.30 до окончан.

К.Маркса 19-4п, 20-2п, Луначарского 27 С 9 часов до оконч.

Свердлова 52 С 9 до 12 часов

Иртяшская 5 С 9 до 13 часов

Ленина 34, Строительная 40 С 9 до 15 часов

Гайдара 24-4,5,6,9,10,11 С 10 до 12 часов

Внимание жителей округа!

В связи с проведением на территории Озерского городского округа V этапа Кубка России по авторалли «Малахит – 2019» 24.02.2019 г. с 9.00 час. до 11.30 час. и с 12.40 час. до 14.40 час будет временно перекрыто движение транспортных средств в районе железнодорожного переезда у ст. Татыш и в районе СУ «Акакуль».

Вниманию руководителей организаций!

В связи с большой снеговой нагрузкой, образованием наледи, в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрушением кровли зданий и сооружений, увеличением травматизма среди населения, увеличением количества ДТП, предлагается:

- организовать работу и контроль за выполнением мероприятий по очистке крыш зданий жилого, административного, производственного назначения, в том числе широкопролетных сооружений, остановочных комплексов от снега и наледи, очистке и посыпке тротуаров и дорог.

Уважаемые озерчане!

В связи с повышением температуры воздуха, высока вероятность образования наледи на крышах домов и внезапного схода снежных масс на тротуар. Будьте осторожны!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/38460/