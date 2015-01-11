В Челябинской области может снизиться тариф на вывоз мусора, несмотря на то, что он и так является одним из самых низких в стране.

Как сообщает агентство «Челябинск Сегодня» со ссылкой на данные министерства тарифного регулирования, в тариф вошли расходы на оказание услуги с применением нормативов определения численности персонала, стоимость нужного объема горюче-смазочных материалов. В министерстве особо подчеркнули, что тариф в Челябинской области является одним из самых низких по стране, хотя учитывает весь необходимый уровень затрат для предоставления региональными операторами качественной услуги.

В разных кластерах тарифы на услугу отличаются, поскольку региональные операторы работают в различных условиях. На стоимость вывоза мусора влияет удаленность полигонов от населенных пунктов, а также организационно-правовая форма собственности предприятия, оказывающего услугу. Например, оператор Горного кластера является муниципальным унитарным предприятием. Для него по закону исключена предпринимательская прибыль в размере 5% от включаемых расходов. Оператор имеет упрощенную систему налогообложения, что также влияет на тариф.

Правительством РФ прорабатываются дополнительные меры по снижению платежей населения за услуги по обращению с ТКО, в том числе связанные с налоговыми льготами, – подчеркнули в министерстве тарифного регулирования.

Как ранее сообщало агентство Полит74, с 1 января вступили в силу новые правила вывоза ТБО и начисления тарифов для населения. Теперь плата взимается не по количеству квадратных метров у собственника, а с человека. Самые низкие тарифы на вывоз мусора для населения оказались в Дагестане, Алтайском крае, в Башкортостане, Татарстане, Новгородской, Архангельской, Челябинской, Сахалинской, Курской областях. Речь идет о суммах от 40 до 67,59 рублей. Самые высокие тарифы – в Ставропольском крае, Нижегородской и Воронежской областях: от 143 до 165 рублей.

https://polit74.ru/society/detail.php?ID=68790&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop