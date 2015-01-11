Южноуральцев ждет геомагнитная буря в четверг, 21 февраля

Слабая геомагнитная буря ожидается в четверг, 21 февраля, – метеочувствительным людям следует поберечься: в такие дни возможные перепады давления, слабость, головокружение.

По данным Челябинского Гидрометцентра, завтра ожидается облачная погода, возможны осадки в виде снега, местами сильного, слабые метели. Ночью температура воздуха составит 16-21 градус мороза, в низинах до –26, на крайнем западе – 11-16. Днем температура будет колебаться от 1 до 6 градусов холода.

Синоптики прогнозируют южный, юго-западный ветер с порывами до 9 м/с, при этом днем отдельные порывы достигнут 17 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм рт.столба и в течение суток оно существенно не изменится.

По данным сервиса gismeteo, завтра на Земле ожидается малая геомагнитная буря – сила метеоудара составит 4 балла. Медики рекомендуют следить за артериальным давлением и в случае необходимости принимать успокоительные.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-zhdet-geomagnitnaya-burya-v-chetverg-21-fevralya_113879.html