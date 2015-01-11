СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 182 происшествия, возбуждено 9 уголовных дел, раскрыто 6.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 14 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 10 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 30 выездов.

Было составлено 197 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 16 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 15 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 28 протоколов.

Осуществлено 3 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск