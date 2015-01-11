ГЛК «Егоза» приглашает 23 февраля на РОК-концерт!

Необычно решила отметить День защитника Отечества ГЛК "Егоза", г.Кыштым. В этот день там впервые пройдет РОК-концерт. Перед всеми гостями комплекса будет выступать группа DEMIOS.

Также в этот день запланировано подведение итогов конкурса "Мисс Егоза".

Проведите этот день ярко! В компании самых красивых девушек!

GO на гору!

ГЛК "Егоза" работает в пятницу с 12:00, в субботу и воскресение с 10:00 ... и до 18:00.

Начало праздничной программы 23.02 в 14:00.