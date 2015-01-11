Акцент на социалке и ставка на позитив: что услышали южноуральские политики в Послании Путина

Владимир Путин еще не закончил оглашать свое ежегодное послание Федеральному Собранию, а политики и политологи уже начали его обсуждение. В Челябинской области комментаторы на редкость единодушны: многое, о чем говорил президент, напрямую касается региона. Что услышали южноуральцы в Послании Путина – в обзоре Агентства новостей «Доступ».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

- Закон о квотировании выбросов, который по требованию президента России будет принят Госдумой в весеннюю сессию – самый долгожданный закон в Челябинской области. Мы лоббировали его принятие с 2016 года, разработали его проект, отдельные разделы которого должны быть учтены в финальной версии. Челябинская область готова стать пилотной территорией и взять на себя полномочия ведения сводных расчетов квотирования выбросов в атмосферу. Первые ощутимые результаты, которые почувствуют жители региона, должны появиться уже в следующем году, когда в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС.

Председатель Заксобрания Владимир Мякуш:

- С полной уверенностью могу назвать послание этого года социальным. Уже с самого начала своего выступления Владимир Владимирович определил главную задачу органов власти всех уровней – сбережение народа, поддержка семьи. Большой блок послания был посвящен этой теме. Президент озвучил прорывную идею создания нового пакета мер, направленных на поддержку семьи. Были названы вполне конкретные инициативы, которые необходимо воспринимать как поручения. Депутатский корпус Законодательного Собрания внесет изменения в законы в этой сфере.

Для всех ветвей власти традиционно послание – это руководство к действию. Нам предстоит незамедлительно приступить к реализации инициатив и поручений главы государства. Региональное законодательство будет актуализировано под эти задачи.

Председатель Челябинской гордумы Станислав Мошаров:

- Речь президента получилась эмоциональной и вдохновляющей. Порой было ощущение, что Владимир Владимирович обращается именно к больным темам Челябинска. В частности, вопрос экологии, проблем мусора и сохранения зеленых зон. Президент называет эти вопросы трудными. Таковыми они и являются для Челябинска. Задачи, поставленные перед нами, понятны: сократить выбросы промышленных предприятий на 20%, повысить обработку отходов, не допустить строительства жилых домов в экологически опасных зонах.

В послании сформулирована основная идея – концепция развития человека, как основного национального богатства. Во главу угла ставится сбережение народа, семьи и семейных ценностей. В Челябинске ведется большая работа по наделению многодетных семей земельными участками под строительство. Президент предложил освободить такие семьи от земельного налога. И это значимая поддержка для них. Челябинская городская Дума уже в ближайшее время разработает проект решения для реализации этого поручения.

Президент явно дал понять, что обращение к Федеральному собранию – это руководство к действию для всех нас. Какими бы сложными и труднодостижимыми ни казались цели, у нас есть все ресурсы для их реализации.

Челябинский политолог Александр Мельников отметил в речи президента следующие аспекты:

- Признание существующих проблем и перенос ответственности на конкретных руководителей: «Не все смогли работать по-новому». Анонс продолжения кадровых решений: «Если кто-то собирался двигаться по накатанной, то нужно сразу уйти».

- Мощнейший акцент на социальных мерах, который может означать реанимирование существовавшего негласного социального контракта между государством и обществом. Удовлетворение общественного запроса на справедливость. Социальный пакет мер – серьезный фактор для стабилизации и снижения уровня протестных настроений в 2019 году, хорошее подспорье для губернаторов, которым осенью предстоят выборы.

- Главный тезис именно для Челябинской области – принять закон о квотировании выбросов (планомерно лоббируемый южноуральским губернатором Борисом Дубровским с 2016 года) в весеннюю сессию.

Владимир Путин сообщил о намерении вложить более 1 трлн рублей в лечение жителей с онкологическими заболеваниями. Эту новость с радостью восприняли южноуральские врачи.

Главный онколог Минздрава Челябинской области Андрей Важенин:

- Отрадно, что президент ставит в одном ряду безопасность страны и те задачи, которые призвана решить онкологическая программа. Как на опытно-боевом дежурстве подтверждают свои характеристики «Пересвет» и «Кинжалы», так и в онкологии как науке должен быть такой же масштабный подход: от молекулярной биологии до мегаваттных источников излучения и сложнейших систем ядерной медицины. Это требует огромных как материальных, так и интеллектуальных вложений, развития науки, технологий, мобилизации всех ресурсов, в том числе административных и профессиональных. Решиться на такой архиважный и масштабный шаг в современном мире непросто, но вызывает уважение и стремление работать на благо страны.

Председатель ОПЧО Олег Дубровин:

- Для Южного Урала актуальными оказались абсолютно все темы из сегодняшнего Послания. Это касается и здравоохранения (президент говорил об очередях в больницах, об этой же проблеме свидетельствуют выездные мероприятия членов и экспертов Палаты), и образования (анонсированная программа «Земский учитель» помогла бы решить вопрос нехватки кадров в регионе), и безусловно, экологии. Послание получилось конструктивным: поставлены четкие задачи, даны конкретные механизмы, а значит, и цели вполне достижимы.

https://dostup1.ru/politics/Aktsent-na-sotsialke-i-stavka-na-pozitiv-chto-uslyshali-yuzhnouralskie-politiki-v-Poslanii-Putina_113882.html