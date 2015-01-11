Дубровский поздравил «Трактор» с выходом в плей-офф

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил ХК «Трактор» с выходом в плей-офф кубка Гагарина.

«Поздравляю нашу команду и многочисленных болельщиков с решением задачи-минимум на сезон – выходом в плей-офф. "Черно-белых" преследовала эпидемия травм, поэтому не всегда игра команды радовала. Но результат достигнут. Надеюсь, наши ребята смогут сконцентрироваться на предстоящих и дать бой "Автомобилисту"», – сказал губернатор.

Напомним, ХК «Трактор» стал последним из участников розыгрыша Кубка Гагарина этого сезона. В Восточной конференции в плей-офф вышли также «Автомобилист», «Барыс», «Авангард», «Ак Барс», «Магнитка», «Салават Юлаев» и «Торпедо».

Судьба челябинцев решилась в среду, 20 февраля, игрой между «Сибирью» и «Автомобилистом». Новосибирская команда проиграла четыре матча подряд и потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ. Она не участвовала на этом этапе с 2016 года.

В первом раунде плей-офф «Трактор» сыграет с «Автомобилистом», «Торпедо», сохранившее за собой 7-е место в турнирной таблице Востока, выходит на «Барыс» (Астана).

А в заключительном туре регулярного чемпионата – в пятницу, 22 февраля, – «Трактор» примет СКА в Челябинске.

https://dostup1.ru/society/Nas-presledovala-epidemiya-travm-Dubrovskiy-pozdravil-Traktor-s-vyhodom-v-pley-off_113896.html