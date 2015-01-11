Наземное и частное: метро может все-таки появиться в Челябинске

Питерский бизнесмен Ринат Бичурин предложил Челябинску частное наземное метро. С открытым обращением в адрес губернатора региона Бориса Дубровского, врип главы города Владимира Елистратова и депутатов Заксобрания области и Гордумы он выступил в сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«Челябинску следует решать транспортную проблему за счет частного сектора, то есть метро должно строиться за счет частных инвестиций и находиться в частной собственности. В связи с длительными сроками окупаемости строительства метрополитена финансирование должно происходить с помощью привлечения акционерного капитала путем создания публичного акционерного общества и продажи акций всем желающим», — написал в своем обращении автор и инициатор проекта создания частного надземного метро в Челябинске Ринат Бичурин.

По мнению предпринимателя, сейчас город как никогда нуждается в строительстве линий метро. Существующие виды транспорта якобы не справляются с перевозкой пассажиров. Кроме того, заявляет Бичурин, статус региональной столицы с населением свыше 1 миллиона человек позволяет Челябинску претендовать на развитие современных видов скоростного общественного транспорта.

«Создание параллельной транспортной системы (массового скоростного внеуличного транспорта) в виде частного надземного метро позволит снизит загруженность государственного транспорта и сократить затраты городского бюджета на его содержание, а также снизить нагрузку на коммерческий транспорт. Частный надземный метрополитен будет приносить налоговые доходы в государственную казну», – добавил Ринат Бичурин.

https://www.cheltv.ru/nazemnoe-i-chastnoe-metro-mozhet-vse-taki-poyavitsya-v-chelyabinske/