«Больше детей – меньше налогов». Владимир Путин озвучил новые меры поддержки российских семей

Позитивные перемены начнутся уже в ближайшее время. Так, Президент поручил с 1 июня увеличить выплату по уходу за детьми – инвалидами. На данный момент она составляет в среднем 5,5 тысяч рублей, а вырастет до 10 тысяч.

«Люди в этом году должны почувствовать перемены к лучшему», – отметил Владимир Путин.

Еще одной мерой поддержки глава государства назвал увеличение выплаты для семей с детьми, льготой смогут воспользоваться около 70 процентов семей.

«Необходимо снизить так же налоговую нагрузку. Больше детей – меньше налогов», – заявил Владимир Путин.

Президент предложил выделять 450 тысяч рублей для многодетных семей с ипотекой. Эту сумму компенсируют тем семьям, где родился третий или последующие дети. Причем, льгота заработает «задним числом», с 1 января 2019 года.

Необходимо решать проблему с детскими садами в регионах, считает Президент. Мест в дошкольных учреждениях для малышей должно стать больше. Все эти меры в итоге должны повысить качество жизни и привести к «динамичному развитию России».

https://www.cheltv.ru/bolshe-detej-menshe-nalogov-vladimir-putin-ozvuchil-novye-mery-podderzhki-rossijskih-semej/