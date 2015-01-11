В домах многодетных семей на Южном Урале установят датчики дыма

В Челябинской области в домах многодетных малообеспеченных семей бесплатно установят датчики дыма. В ближайшее время планируется установить пожарные сигнализации в 1500 семей из группы риска.

В первую очередь датчики дыма появится в домах многодетных семей, которые находятся на учете в органах соцзащиты. Всего в регионе учтено 4150 малоимущих семей и граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

На установку пожарной сигнализации из областного бюджета выделено два миллиона рублей по распоряжению губернатора Бориса Дубровского, сообщает пресс-служба главы региона. Дополнительно будут выделены средства из муниципальных бюджетов. Субсидии будут предоставлены организациям, которые обеспечат установку датчиков.

В прошлом году на установку сигнализаций было потрачено 905 тысяч рублей из региональной казны, датчики установлены в 602 домах частного сектора в 17-ти городах и районах. С начала года извещатели спасли жизни девятерых человек, в том числе детей: сигнализация сработала в пяти случаях пожаров.

«Практика установки пожарных сигнализаций показала свою эффективность: в домах, где они установлены, не было гибели людей, не было и травм – вовремя сработанная сигнализация спасает целые семьи», - поясняет свое решение губернатор Борис Дубровский.

https://polit74.ru/society/detail.php?ID=68820