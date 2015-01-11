Энергетики на 4 месяца приостановили начисление пени южноуральцам

Энергетики на четыре месяца приостановили начисление пени потребителям Челябинской области.

«Руководство МРСК Урала приняло решение о приостановке начисления пени потребителям Челябинской области на период с января по апрель 2019 года для исключения негативных последствий для жителей в период работ по настройке и отладке новой системы начисления оплаты за потребленную электроэнергию», – говорится в сообщении компании.

Поясним, что технической особенностью начислений за январь 2019 года в ряде случаев могло стать формирование вторичного начисления пени, хотя по факту долга не было. Тем, у кого это произошло, повторно производить оплату пени не следует.

Для связи с представителями компании и уточнения информации по пене потребители могут воспользоваться любым удобным способом:

- по телефону 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный, внутренний «0»);

- через онлайн-чат на официальном сайте ОАО «МРСК Урала»;

- по электронной почте delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru;

- написать обращение в интернет-приемную», которая работает на сайте компании.

https://dostup1.ru/society/Energetiki-na-4-mesyatsa-priostanovili-nachislenie-peni-yuzhnouraltsam_113930.html