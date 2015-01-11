Из Краснодара в Челябинск можно будет долететь за 888 рублей

Из Краснодара в Челябинск летом можно будет долететь за 888 рублей – рейсы по минимальному тарифу с конца марта будет осуществлять компания «Азимут».

Путешествие в Челябинск можно будет совершить по пятницам и воскресеньям, а в обратном направлении – по понедельникам и субботам.

Напомним, в начале года руководство челябинского аэропорта анонсировало рейсы по 10 региональным направлениям. Столицу Южного Урала свяжут авиаперелеты с такими городами, как Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону, Новый Уренгой, Нарьян-Мар, Самара, Нижневартовск, Сургут, Краснодар и Минеральные воды.

https://dostup1.ru/society/Iz-Krasnodara-v-Chelyabinsk-letom-mozhno-budet-doletet-za-888-rubley_113922.html