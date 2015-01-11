Уважаемые налогоплательщики – физические лица!

О налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2018 год:

Налоговая инспекция сообщает, что граждане, получившие доход в 2018 году от сдачи недвижимости, транспорта в аренду, доходы от продажи имущества, получившие доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, продажи доли в уставном капитале организации, акций, а также при получении выигрышей не позднее 30 апреля 2019 года обязаны представить в налоговый орган по месту жительства налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2018 год. Задекларировать доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.Декларацию по форме 3-НДФЛ за 2018 год можно представить лично или сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Подробную информацию можно получить по телефонам (35151) 4-00-26, 4-00-22, (35130) 49336 или по телефону Контакт – центра ФНС России 8-800-222-2222 (звонок из региона бесплатный).