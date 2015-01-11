«Голос Озёрска 60+»: с песней по жизни

20 февраля во Дворце культуры «Строитель» собрались те, для кого песня, музыка стали неотъемлемой частью жизни, вдохновляющими спутницами, сохраняющими молодость и энергию.

В округе стартовал новый вокальный проект «Голос Озёрска 60+». Его «первопроходцами» стали знакомые и любимые озерчанами исполнители народного, академического и эстрадного репертуара.

В биографию каждого вокалиста, рискнувшего поучаствовать в этом музыкальном эксперименте, плотно вплетена любовь к песне, стремление к творческому полёту.

Условия конкурса традиционны: участник исполняет одну песню, а жюри выбирает лауреата. Кроме того, у зрителей есть возможность сделать свой выбор претендента на «Приз зрительских сипатий». В состав компетентного жюри вошли: заслуженный работник культуры преподаватель ОГКИ Тамара Пироженко, заведующий структурным подразделением КДЦ ДК «Маяк» Оксана Титова, председатель совета ветеранов-работников культуры г. Озёрска преподаватель ОГКИ Наталья Посохина, педагог-хормейстер хора «Родник» ДК «Строитель» Елена Козоря, депутат Собрания депутатов ОГО Андрей Лучников, председатель совета ветеранов ПО «Маяк» Геннадий Завгородний, лауреат Всероссийского телевизионного конкурса «Товарищ песня» Константин Дедов.

Конкурсная часть проекта длилась больше часа, но аудитория нисколько не устала, дружно подхватывая слова любимых песен и горячо поддерживая вокалистов.

В итоге, публика выбрала своего победителя. «Приза зрительских симпатий» был удостоен Евгений Гилёв с песней «Моя морячка».

Выступления Светланы Абдрахимовой с песней «В горнице», Сергея Ермолина с композицией «Ручеёк», Татьяны Маркиной, исполнившей песню «Снег летит», Петра Петровского с песней «Берёзовые сны» жюри отметило специальными призами.

Лауреатом первого сезона вокального проекта «Голос Озёрска 60+» стал Александр Гапонов, вдохновляющий поклонников своим творчеством уже более 50-ти лет. Александр Александрович как всегда проникновенно исполнил бессмертное произведение Муслима Магомаева «Синяя вечность».

Старт нового проекта, по единодушному мнению зрителей и жюри, оказался удивительно впечатляющим. Гости Дворца культуры, воодушевлённые невероятной энергетикой и душевной молодостью конкурсантов, не сомневаются, что проект станет традиционным.

Видеоверсию проекта «Голос Озёрска 60+» читатели сайта и зрители канала УКС-ТВ смогут увидеть в ближайшее время.

Материал подготовила Юлия Женина