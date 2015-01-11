Фото-репортаж с празднования Дня защитника Отечества и награждения участниц конкурса «Мисс Егоза»

В минувшую субботу, в День защитника Отечества, в глк "Егоза" прошло награждение участниц и победительниц конкурса "Мисс Егоза"!

О том, как это было, наш фото-репортаж!

Подробности: https://m.vk.com/album-79156140_261019310?from=profile&post=-79156140_3488