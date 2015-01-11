Грипп птиц зарегистрирован на двух птицекомплексах Челябинской области

Геном вируса гриппа птиц обнаружен в Челябинской области.

Согласно письму управления ветеринарии регионального Минсельхоза, с которым ознакомился "Интерфакс", генетический материал вируса гриппа птиц типа А (субтип H9) выявлен в патологическом материале от трупов цыплят бройлеров и кур, доставленных из ООО "Нагайбакский птицеводческий комплекс" (Балканская бройлерная площадка) и ООО "Магнитогорский птицеводческий комплекс" (участки 1 и 2).

Геном выявлен в минувшую пятницу. Исследования проводились в ФГБУ "Челябинская ветлаборатория" и ВНИИ защиты животных.

В настоящее время в неблагополучных пунктах проводятся мероприятия по недопущению распространения заболевания.

Челябинская область является крупным производителем птицеводческой продукции, которая, кроме Урала, реализуется в Западной Сибири и поставляется в Казахстан.

https://www.interfax.ru/russia/651853?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop