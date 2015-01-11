На Южном Урале поймали 460 дебоширов за одну ночь

В Челябинской области подводят итоги операции “Ночь”.

Она прошла в ночь на субботу, 23 февраля.

Рейды затронули шесть крупных южноуральских городов. В них участвовали сотрудники полиции и других силовых ведомств, представители казачества, охранных предприятий, дружинники и общественники.

В результате по итогам дежурства было раскрыто 136 преступлений, пойманы 17 человек, находившихся в розыске. Кроме того, стражи порядка изъяли более 170 граммов наркотиков, почти 300 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, а также более 500 литров нелегального алкоголя.

“Составлено 1683 протокола об административных правонарушениях, из них 658 – за нарушения правил дорожного движения и 460 – посягающих на общественный порядок и общественную безопасность”, – уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

Также на дорогах региона сотрудники ГИБДД задержали 61 нетрезвого водителя и еще 30 автомобилистов без прав.

https://www.cheltv.ru/na-yuzhnom-urale-pojmali-460-deboshirov-za-odnu-noch/