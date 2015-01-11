Составлен топ чучел Маслениц в Челябинской области

Где будут самые высокие столбы и соломенные бабы. Какие сюрпризы приготовили организаторы на проводы зимы.

На 1-м месте Челябинск, где 9 марта в Центральном парке культуры и отдыха им. Гагарина установят 6-метровое соломенное чучело. Здесь же будет и самый высокий столб в 25 метров.

2-е место у Магнитогорска с 5-метровой соломенной бабой.

3-е место у Озерска. Там обещают самое красивое 4-метровое чучело в парке культуры и отдыха.

4-е место у Златоуста. В парке культуры и отдыха «Молодежный» нарядят 3-метровую Масленицу.

Замыкает топ-5 Миасс с 1,5-метровым соломенным чучелом.

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