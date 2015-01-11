Почтальонов в Челябинской области вооружили МПКТ

Почтальоны Челябинской области смогут на дому у клиентов принимать коммунальные платежи, штрафы ГИБДД, оплату за связь, интернет и другие услуги. В марте доставщиков корреспонденции обеспечат мобильными почтово-кассовыми терминалами (МПКТ).

Почтальонам выдадут смартфоны, на которых установлено специальное мобильное приложение для приема платежей, и контрольно-кассовые машины для печати фискальных чеков. Сотрудники, которым предстоит работать с новинкой, уже прошли обучение, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» главный специалист по корпоративным коммуникациям УПФС Челябинской области Светлана Замятина.

На первом этапе реализации проекта южноуральские почтальоны получат 150 мобильных почтово-кассовых терминалов. Они поступят во все почтамты региона. В дальнейшем количество мобильных устройств будет увеличено.

В большинстве российских регионов почтальоны уже используют в работе МПКТ. Сервис по приему платежей на дому особенно удобен для маломобильных групп населения, пенсионеров и людей с инвалидностью, а также жителей отдаленных населенных пунктов.

«Опыт коллег из других регионов говорит о востребованности сервиса. Пенсионеры и люди с инвалидностью, которым почтальон приносит выплаты на дом, сразу же оплачивают коммуналку и другие услуги. Им не нужно никуда ходить, этим и привлекателен сервис, - подчеркнул директор Челябинского филиала Почты России Владимир Образцов. - Кроме того, использование мобильных почтово-кассовых терминалов позволяет разгрузить почтовые отделения».

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/pochtalonov-v-chelyabinskoy-oblasti-vooruzhili-mpkt