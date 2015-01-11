Пятая. Персональная. Спортивная

В Информационном центре ПО «Маяк» состоялось открытие персональной выставки Андрея Кашлакова.

Экспозиция «О, спорт…» стала пятой, юбилейной выставкой члена Союза журналистов России, призёра областного фестиваля «Фотофест», творческих конкурсов объединения «Каменный пояс»

Персональная выставка для фотохудожника и фотокорреспондента это как премьера фильма или спектакля для режиссера: подведение определенных итогов, проверка своего мастерства на зрителях и выводы. Выводы, благодаря которым возможно движение дальше.

На этот раз Андрея Кашлакова поддержало наше градообразующее предприятие. Зачем это надо? Об этом сказал на открытии выставки генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

О своих взглядах на фотоискусство виновник торжества рассказывает в нашем видеосюжете.