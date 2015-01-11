На Южном Урале государственная поддержка оказывается 20 тысячам многодетных семей

В Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин отметил важность всемерной поддержки семей, подчеркнув, что самыми уязвимыми являются многодетные семьи, неполные семьи и семьи с особыми детьми.

Для многодетных малообеспеченных семей по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского установлены дополнительные меры социальной поддержки, в том числе по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат. С начала 2018 года такой мерой соцподдержки воспользовались около 21 тысячи семей на сумму 301,6 млн рублей.

«Серьезные материальные проблемы испытывают еще больше людей на самом деле, чем те, которые официально находятся за этой чертой. Они вынуждены экономить на самом необходимом — одежде, лекарствах, даже на еде. Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, — многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, — сказал Владимир Путин в своем Послании. — Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации».

На Южном Урале особое внимание уделяется поддержке семьи и детей. На учете в органах социальной защиты населения региона состоят около 155 тысяч семей с детьми, из них 2 тысячи семей – в Озерском городском округе. Для многодетных малообеспеченных семей в области установлены дополнительные меры социальной поддержки, в том числе по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат. С начала 2018 года такой мерой соцподдержки воспользовались около 21 тысячи семей на сумму 301,6 млн рублей (в Озерском городском округе – 228 семей на общую сумму 3,2 млн. рублей).

«На региональном уровне мы стараемся поддержать многодельные семьи. В частности, одна из дополнительных мер — региональный материнский капитал. В 2019 году его размер был проиндексирован, сегодня он составляет более 61 тысячи рублей. В 2018 году такую поддержку получили свыше 600 семей. На эти цели из областного бюджета Челябинской области было направлено 32,5 миллиона рублей», – отметил губернатор Борис Дубровский.

В Озерском городском округе в 2018 году 7 семей воспользовались поддержкой региона – им был выплачен дополнительный материнский капитал на общую сумму 350 тыс. рублей.

«Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов обращалась с инициативой в Госдуму по увеличению пособия по уходу за детьми с инвалидностью. Нашу инициативу поддержал Президент РФ, и мы очень благодарны, что нас услышали. Это большая поддержка, она позволит улучшить качество жизни семей, в которых воспитываются особые дети, стать более защищенными и уверенными», — сказала Елизавета Кириллова, мама особого ребенка, руководитель Челябинского отделения ВОРДИ, председатель организации помощи детям «Открытое сердце».

Кроме того, органы социальной защиты населения осуществляют выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет многодетным малообеспеченным семьям. С 1 января 2018 года по инициативе губернатора Бориса Дубровского данная выплата предоставляется с рождения до трех лет многодетным семьям, постоянно проживающим на территории Челябинской области, при рождении третьего и последующего ребенка после 1 января 2018 года и имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (9 689 рублей). Размер ежемесячной денежной выплаты в 2019 году составил 10 147 рублей. На детей, рожденных третьими и последующими до 1 января 2018 года, право на выплату будет распространяться на ребенка после достижения им полутора лет. Всего в 2018 году ежемесячную выплату получили 4 618 получателей на общую сумму 308,5 млн рублей, в Озерском городском округе – 34 получателя на общую сумму 2 млн. рублей.

Еще одна мера соцподдержки многодетных малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами — выплата пособия к учебному году, его размер составляет 1500 рублей. В 2018 году в Челябинской области пособие получили 32,5 тысячи детей, из них 246 детей (115 многодетных семей) – в Озерском городском округе. На эти цели из бюджета области израсходовано около 49,6 млн рублей, в том числе в нашем муниципалитете – 369 тыс. рублей. В 2019 году финансирование этого направления превысит 59 млн рублей.

В октябре 2018 года принято постановление правительства Челябинской области, предусматривающее социальную выплату многодетным семьям, в том числе неполным семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Выплата данной категории семей предоставляется на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке. Для получения выплаты семьи должны состоять в очереди на предоставление земельных участков и быть нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с действующим законодательством.

Социальные выплаты предоставляются многодетным семьям для оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения или договору участия в долевом строительстве; оплаты первоначального взноса для получения ипотечного жилищного кредита; погашения основной суммы долга и уплаты процентов по взятому ипотечному жилищному кредиту. Размер социальной выплаты составляет 251 498 рублей. По данной мере в Озерском городском округе заявителей не выявлено.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38514/