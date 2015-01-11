Когда потеплеет? Синоптики выяснили, какая нас ждет весна

Метеорологи рассказали, какую погоду южноуральцам ждать в марте.

В этом году на раннюю весну можно не рассчитывать. В марте ожидается чередование ночных морозов и оттепели в дневное время суток, возможны осадки в виде снега.

Ночью может похолодать до аномальных минус 23-25 градусов, при этом днем возможны и плюсовые температуры. Однако даже в конце месяца столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс 3-4 градуса. Если считать, что для марта норма дневной температуры составляет минус два градуса, то в этом году значительных отклонений не прогнозируется. Ожидаемое количество осадков – 20-35 мм, что также соответствует к норме.

В последний день зимы в Челябинской области ожидается минус 4-7 градусов, без осадков, слабый южный ветер.

Метеозависимым людям надо обратить внимание на прогноз Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Ф. П. Лебедева. По данным специалистов, завтра на Земле ожидается магнитная буря. Последняя была 1 февраля, тогда ей присвоили низший уровень – G1.

https://www.cheltv.ru/kogda-potepleet-sinoptiki-vyyasnili-kakaya-nas-zhdet-vesna/