В Челябинской области на сутки продлен желтый уровень погодной опасности.

«Желтый – погода потенциально опасна. Основание: в отдельных районах на дорогах гололедица. Период предупреждения – до 20 часов 21 ноября», – сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным местных синоптиков, в четверг ночью местами еще будут идти небольшие осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются слабые метели. Днем завтра преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, ночью локально порывы до 14 м/с.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-na-sutki-prodlen-zheltyy-uroven-pogodnoy-opasnosti_183730.html