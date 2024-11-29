Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 27.11.2024 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня среда, 27 ноября 2024 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была -11° С
• атмосферное давление 751 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 92%
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП (без пострадавших).
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения. Адреса. Время отключения.
1 В сетях холодного водоснабжения: К.Маркса 25,27, Октябрьская 14,16,18,20 с 9 до окончания
Гайдара 30, Калинина 6-5п с 9 до 13 часов
Кыштымская 43-1п с 9 до 14 часов
2 В сетях электроснабжения: Ленина 26,28 с 8 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: К.Маркса 27 с 9 до окончания
Гайдара 30, Калинина 6-5п с 9 до 13 часов
К.Маркса 8-1п, Кыштымская 43-1п с 9 до 14 часов
К.Маркса 4-1п с 13 до 16 часов
Информация автомобилистам!
В связи с ремонтными работами на тепловых сетях будет ограничено движение автомобильного транспорта на перекрестке ул. Октябрьская – ул. Ермолаева по 28.11.2024 г.
Просьба быть внимательными на данном участке дороги.
Уважаемые Озерчане!
Осенний лед в ноябре и декабре, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен.
· недопустимо выходить на неокрепший лед;
· нельзя отпускать детей на лед водоемов без присмотра взрослых!
· если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помощи, по возможности вызовите спасателей по телефонам: 101 или 112 (единый номер вызова экстренных служб).
· Вниманию пешеходов во время гололедицы!
· передвигайтесь осторожно, не торопясь
· пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;
· всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение;
· лучшая профилактика травм в гололедицу – это осторожность и осмотрительность.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в
норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 27 ноября 2024 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Малооблачно, без осадков, местами гололедно-изморозевые явления, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер неустойчивый 1-6 м/с. Температура воздуха ночью от -7° до -12°, в низинах до -18°, днём от -2° до +3°, в низинах до -7°, в горах до +6°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки на большинстве рек ожидается незначительные колебания уровней воды, увеличение толщины льда.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 175 обращений.