Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 21.11.2024 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня четверг, 21 ноября 2024 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +1° С

• атмосферное давление 745 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 78%

• ветер СЗ -1м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4.За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения: Дзержинского 35, Трудящихся 3,5, Иртяшская 2-1п, Горная 23-1п, Октябрьская 12 с 9 час до окончания

К. Маркса 24 с 9 до 12 часов

Гайдара 24-1,2,3,4п, с 9 до 13 часов

2 В сетях электроснабжения: Гайдара 9, Бажова 1, Менделеева 14,16 с 8 до 17 часов

К. Маркса 26,32а-1,2,3п с 14 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Ермолаева с 7 по 36, Музрукова с 20 по 30, Парковый1,2,2а,3,4, Архипова 1,1а,2,3,4,6, Иртяшская 2-1п, Горная 23-1п, Октябрьская 12 с 9 час до окончания

Гайдара 24-1,2,3,4п, К. Маркса 4-5п с 9 до 13 часов

Вниманию автомобилистов!

В связи с ремонтными работами на тепловых сетях будет ограничено движение автомобильного транспорта на следующих участках дорог общего пользования:

по 28.11.2024 г. на перекрестке ул. Октябрьская – ул. Ермолаева

Движение автомобильного транспорта будет организовано по полосе встречного движения.

Уважаемые Озерчане!

Осенний лед в ноябре и декабре, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен.

· недопустимо выходить на неокрепший лед;

· нельзя отпускать детей на лед водоемов без присмотра взрослых!

· если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помощи, по возможности вызовите спасателей по телефонам: 101 или 112 (единый номер вызова экстренных служб).

· Вниманию пешеходов во время гололедицы!

· передвигайтесь осторожно, не торопясь

· пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;

· всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение;

· лучшая профилактика травм в гололедицу – это осторожность и осмотрительность.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 21 ноября 2024 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, слабые метели, днём преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до -5°, днём от -1°, до +4°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки на большинстве рек ожидается незначительные колебания уровней воды.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 176 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/59606/