Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 21.11.2024 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня четверг, 21 ноября 2024 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была +1° С
• атмосферное давление 745 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 78%
• ветер СЗ -1м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4.За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения. Адреса. Время отключения.
1 В сетях холодного водоснабжения: Дзержинского 35, Трудящихся 3,5, Иртяшская 2-1п, Горная 23-1п, Октябрьская 12 с 9 час до окончания
К. Маркса 24 с 9 до 12 часов
Гайдара 24-1,2,3,4п, с 9 до 13 часов
2 В сетях электроснабжения: Гайдара 9, Бажова 1, Менделеева 14,16 с 8 до 17 часов
К. Маркса 26,32а-1,2,3п с 14 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Ермолаева с 7 по 36, Музрукова с 20 по 30, Парковый1,2,2а,3,4, Архипова 1,1а,2,3,4,6, Иртяшская 2-1п, Горная 23-1п, Октябрьская 12 с 9 час до окончания
Гайдара 24-1,2,3,4п, К. Маркса 4-5п с 9 до 13 часов
Вниманию автомобилистов!
В связи с ремонтными работами на тепловых сетях будет ограничено движение автомобильного транспорта на следующих участках дорог общего пользования:
по 28.11.2024 г. на перекрестке ул. Октябрьская – ул. Ермолаева
Движение автомобильного транспорта будет организовано по полосе встречного движения.
Уважаемые Озерчане!
Осенний лед в ноябре и декабре, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен.
· недопустимо выходить на неокрепший лед;
· нельзя отпускать детей на лед водоемов без присмотра взрослых!
· если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помощи, по возможности вызовите спасателей по телефонам: 101 или 112 (единый номер вызова экстренных служб).
· Вниманию пешеходов во время гололедицы!
· передвигайтесь осторожно, не торопясь
· пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;
· всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение;
· лучшая профилактика травм в гололедицу – это осторожность и осмотрительность.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в
норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 21 ноября 2024 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Переменная облачность, ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, слабые метели, днём преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до -5°, днём от -1°, до +4°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки на большинстве рек ожидается незначительные колебания уровней воды.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 176 обращений.