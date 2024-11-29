Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 14.11.2024 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня четверг, 14 ноября 2024 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -2° С

• атмосферное давление 740 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 75%

• ветер Северо-Западный 4 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4.За прошедшие сутки зарегистрировано 4 ДТП

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения:

Гайдара 13,16,17,20,21,23,24,25,26, Матросова 28,30,32,38,

Семенова 4,13, Дзержинского 38 с 9 час до оконч

Октябрьская 26-6п, Луначарского 23-3п. с 9 до 12 часов

Дзержинского 35 – 9,14,15 п-ды, 49 – 1п, Гайдара 3 с 9 до 13 часов

2 В сетях электроснабжения:

Мира 32,34,36,38, Трудящихся с 32 по 39 дом вкл., 39А,41,

Южная 1,3,3А,5, Гайдара 4,6,10, К.Маркса 2,4, Дзержинского 53,55,57,59 с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Семенова 4,13, Ермолаева с 7 по 36 дом вкл.,

Музрукова с 20 по 30 дом вкл., пер. Парковый с 1 по 4 дом вкл.,

Архипова с 1 по 6 дом вкл., Дзержинского 38,58. с 9 час до оконч

Октябрьская 26-6п, Луначарского 23-3п. с 9 до 12 часов

Дзержинского 35 – 9,10,14,15 п-ды, 49 – 1п, Гайдара 3, 24 – 6п с 9 до 13 часов

Вниманию автомобилистов!

В связи с ремонтными работами на тепловых сетях с 16.11.2024 г. по 18.11.2024 г. с 9.00 час. будет перекрыто движение автомобильного транспорта на участке дороги по ул. Музрукова: от ул. Матросова до ул. Семенова, также будет временно установлен знак 4.1.3 «Движение налево» на ул. Верхняя в сторону ул. Музрукова.

Вниманию озерчан!

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен.

• недопустимо выходить на неокрепший лед;

• нельзя отпускать детей на лед водоемов без присмотра взрослых!

• если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помощи, по возможности вызовите спасателей по телефонам: 101 или 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб).

• Вниманию пешеходов во время гололедицы!

передвигайтесь осторожно, не торопясь

• пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;

• всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение;

• лучшая профилактика травм в гололедицу – это осторожность и осмотрительность.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 14 ноября 2024 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, днем отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8°, днём -4, +1°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки на большинстве рек ожидается незначительные колебания уровней воды.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 177 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/59549/