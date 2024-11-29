В центре внимания. Конкурс вокалистов в ДТДиМ. Часть 2.

На прогностической карте видно, что в среднем наступившая зима практически на всей территории России будет теплее нормы с ярко выраженной положительной аномалией – на 3-6 градусов выше положенного – на Урале и в Западной Сибири. Подробнее
В понедельник, 25 ноября, на встрече с журналистами начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации ОГО Надежда Белякова прокомментировала изменение движения муниципальных маршрутов, которые касаются транспортного сообщения с микрорайоном Татыш. Подробнее
Телеверсия конкурса вокалистов в рамках V фестиваля детско-юношеского творчества «Детство — это я и ты». Вашему вниманию - финальная часть, возрастные категории - 5-6 классы, 7-9 классы, 10-11 классы, смешанная.