В Озерске пройдет детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность».

ХХI детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» состоится в Озерске с 30 ноября по 2 декабря 2024 года по инициативе мецената Андрея Комарова.

Цель фестиваля — приобщить к миру искусства и вдохновить детей из социально незащищенных семей, детских домов и реабилитационных центров. К 225-летнему юбилею писателя, поэта, драматурга, историка, общественного деятеля А.С. Пушкина фестиваль «Снежность» в этом году пройдет под лейтмотивом «Пушкин. С нежностью».

Целый калейдоскоп детских сказок и историй – классических и современных – ждёт гостей в афише XXI детского благотворительного театрального фестиваля «Снежность» для юных зрителей всех возрастов.

Репертуар фестиваля «Снежность» в Озерске включает в себя 9 показов спектаклей театральных коллективов: Центра «Зотов» г.Москва, Тверского театра кукол, театра музыки и комедии г.Новоуральск. Ярким событием для озерчан станет сольный концерт лауреата конкурса П.И.Чайковского пианиста Сергея Давыдченко.

В день открытия зрители увидят «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях» Тверского театра кукол по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Хедлайнером фестиваля станет Саша Горчилин, актёр театра и кино, режиссёр, который выступит творческим руководителем всех церемоний открытия «Снежности» в городах его проведения, а также режиссером и актером спектакля московского Центра «Зотов» «Никак не называется, или Бим в поисках Бо». После спектакля запланирована творческая встреча с А.Горчилиным.

Традиционно среди зрителей перед спектаклями пройдут розыгрыши книг ведущих детских издательств. Как и прежде, помогать зрителям почувствовать атмосферу театрального праздника будут волонтеры.

Организаторы «Снежности» всегда уделяют особое внимание творческим проектам, развивающим потенциал ребят с ограниченными возможностями здоровья. Летом в рамках фестиваля в одном из ведущих детских оздоровительных лагерей Урала «Еланчик» состоялась инклюзивная лаборатория, посвященная реабилитации детей с ОВЗ средствами арт-методик. Реализованная совместно с духовно-просветительской программой «Росток» и инклюзивным театральным проектом «Мир на ладошке», лаборатория объединила 34 ребенка, их родителей, а также экспертов и педагогов-тьюторов, чья деятельность направлена на работу с особыми детьми. В течение смены участники создавали видеопроект, который будет представлен на XXI благотворительном театральном фестивале «Снежность».

Помимо Озерска фестиваль проходит еще в семи городах: Челябинске, Екатеринбурге, Первоуральске, Великом Новгороде, Альметьевске, Ижевске, Петропавловске-Камчатском.

Более подробно с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте www.snegnost.ru.

СПРАВКА:

Детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» – масштабный социально-благотворительный проект, который реализуется для социально незащищенных детей и подростков на Урале, в Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Великом Новгороде и Дальнем Востоке. Основан в 2003 году предпринимателями и меценатами Андреем Комаровым и Александром Федоровым. В 2021 году Александра Анатольевича не стало, но память о нем живет, в том числе, благодаря таким проектам, как театральный благотворительный фестиваль «Снежность». За время существования в нем приняли участие более 220 тысяч детей и 85 ведущих детских театров и творческих объединений со всей страны. Фестиваль признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность». В рамках фестиваля реализуется несколько направлений: основная, параллельная и инклюзивная программы. Традиционно юные зрители фестиваля получают памятные подарки.

Андрей Комаров - предприниматель, меценат, председатель Попечительского Совета Челябинского государственного театра оперы и балета, лауреат премии «Меценат года» имени С. Мамонтова, учрежденной Московской государственной консерваторией им. П. И. Чайковского. Андрей Комаров ведет масштабную социально-благотворительную деятельность в сфере культуры, образования и просвещения. В фокусе его внимания – поддержка театрального и музыкального искусств, раскрытие и развитие творческого потенциала детей и подростков. Возглавляет Попечительский совет Челябинского государственного академического театра опера и балета им. Глинки, содействуя развитию творческих проектов и укреплению его материально-технической базы. По инициативе мецената создана Детская школа вокального искусства. Более 60-ти ее воспитанников бесплатно обучаются вокалу, хореографии и актерскому мастерству и заняты в репертуарных спектаклях театра. Значительный вклад Андрей Комаров вносит в культуру и образование родного города Озерска Челябинской области. Заботясь о духовно-нравственном возрождении Озерска, Андрей Комаров выступил с инициативой строительства православного храма, который является одним из красивейших на Южном Урале. Более 7 лет при поддержке мецената в Озерске реализуется духовно-просветительская программа «Росток», направленная на духовное и культурное развитие подрастающего поколения, формирование важнейших качеств человеческой личности. Ежегодно в мероприятиях программы «Росток» принимают участие более 500 ребят, в том числе дети с ОВЗ. В Великом Новгороде по инициативе А.И.Комарова и при поддержке Правительства Новгородской области реализуется культурно-просветительская программа «Архитектурно-паркового ансамбля музея-усадьбы С.В. Рахманинова «ОНЕГ» в рамках возрождения родового имения композитора усадьбы «ОНЕГ» и развития прилегающей территории. Программа направлена на развитие культурных традиций на новгородской земле, связанных с именем великого композитора, популяризацию его творческого наследия среди широкой аудитории, а также на профессиональное развитие педагогов и воспитанников образовательных учреждений в сфере искусств Новгородской области.