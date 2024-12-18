С 1 января 2025 года вводятся изменения, касающиеся движения трёх маршрутов автобусов.

С 1 января 2025 года вводятся изменения, касающиеся движения автобусов по муниципальным маршрутам №2, №4 и №55.

Изменения были разработаны специалистами УКСиБ для того, чтобы жителям микрорайона Татыш, в том числе школьникам и студентам было удобнее добраться до социально значимых объектов, расположенных в Озерске – больничный городок, школы, детская поликлиника, институт и колледж.

Первое изменение маршрута № 2.

С 1 января 2025 года автобус будет двигаться по пр. Победы (ранее автобус двигался из Озерска от площади им. Курчатова до посёлка Татыш по пр. Ленина). Расписание маршрута не изменится. В рабочие дни осуществляется 25 рейсов, в выходные и праздничные дни – 15. В рабочие дни от площади Курчатова отправление на: 5:50, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, в выходные и праздничные дни отправление на: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

В рабочие дни от почты посёлка №2 отправление: 6:20, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, в выходные и праздничные дни отправление на 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.

Маршрут № 2 будет следовать в прямом направлении: пр. Ленина, ул. Колыванова, ул. Блюхера, пр. Победы, ул. Менделеева, Озерское шоссе, Татышское шоссе, ул. Мира, в обратном направлении: ул. Мира, Татышское шоссе, Озерское шоссе, пр. Ленина, ул. Герцена, пр. Победы, ул. Семашко, ул. Колыванова, пр. Ленина.

Наименования остановочных пунктов по маршруту №2:

В прямом направлении: «площадь Курчатова», «Типография», «Старый ресторан», «Детская поликлиника», «Магазин «Подарки», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «ЖД цех»*, «УАТ»*, «ФИБ»*, «Газораздаточная станция»*, «УПТК»*, «Березовая роща»*, «Сады поселка № 2»*, «ул. Южная», «Почта поселка № 2»;

В обратном направлении: «Почта поселка № 2», «ул. Южная», «Сады поселка № 2»*, «Березовая роща»*, «УПТК»*, «Газораздаточная станция»*, «ФИБ»*, «УАТ»*, «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Детская поликлиника», «Старый ресторан», «Больничный городок», «Типография», «площадь Курчатова».

Второе изменение маршрута №4.

Вместо маршрутов №4 и №12 будет один маршрут №4 «Площадь Курчатова – КПП № 4».

Маршрут обслуживается автобусами среднего класса, поэтому с объёмом пассажироперевозок проблем быть не должно. В рабочие дни будет три рейса, в субботу – два. В рабочие дни от площади Курчатова отправление на 07:50, 11:10, 16:00, от КПП №2 – на 08:45, 12:10, 17:00. В субботу от площади Курчатова отправление на 07:50 и 13:00, от КПП №4 – на 08:45 и 14:00.

Маршрут №4 будет следовать в прямом направлении: пр. Ленина, ул. Ермолаева, ул. Октябрьская, ул. Семенова, ул. Музрукова, ул. Дзержинского, пр. Карла Маркса, ул. Октябрьская, ул. Монтажников, ул. Дзержинского, ул. Промышленная, ул. Красноармейская, ул. Промышленная, Озерское шоссе, Татышское шоссе, ул. Мира, ул. Заводская. В обратном направлении: ул. Заводская, ул. Мира, Татышское шоссе, Озерское шоссе, ул. Промышленная, ул. Дзержинского, ул. Монтажников, ул. Октябрьская, пр. Карла Маркса, ул. Дзержинского, ул. Музрукова, ул. Семенова, ул. Октябрьская, ул. Ермолаева, пр. Ленина.

Наименования остановочных пунктов по маршруту №4:

В прямом направлении: «Площадь Курчатова», «магазин «Электроника», «ул. Семенова,3», «ул. Дзержинского,35», «магазин «Книги», «магазин «Универсам», «гостиница «Урал», «ул. Октябрьская,30», «ул. Октябрьская,40», «УМР»*, «СНТ «Тюльпан»*, «ХимСтальКомплект»*, «Швейная фабрика»*, «Газораздаточная станция»*, «УПТК»*, «Березовая роща»*, «Сады поселка № 2»*, «ул. Южная», «Почта поселка № 2», «КПП № 4».

В обратном направлении: «КПП № 4», «Почта поселка № 2», «ДК им Пушкина», «ул. Южная», «Сады поселка № 2»*, «Березовая роща»*, «УПТК»*, «Газораздаточная станция»*, «СНТ «Тюльпан»*, «УМР», «ул. Дзержинского,56», «ул. Монтажников,22», «Городская поликлиника», «магазин «Русь», «магазин «Мебельный», «Пруды», «ул. Дзержинского,32», «ул. Семенова,2», «магазин «Электроника», «Площадь Курчатова».

Третье изменение маршрута №55

"ДК "Маяк" - КПП № 2". По маршруту №55 добавятся два рейса – на 10:00 и 15:00 часов.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/59837/