Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 23.12.2024 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник, 23 декабря 2024 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 1° С

• атмосферное давление 780 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 80%

• ветер Западный 4 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения: Чапаева 3,5 с 9 час до окончания

Дзержинского 58 с 9 до 12 часов

2 В сетях электроснабжения: Строительная 51,53 с 8 до 17 часов

Луначарского 1 с 9 до 12 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Семенова 6А, Матросова 45, Луначарского 15 с 9 час до окончания

Дзержинского 58 с 9 до 12 часов

Семенова 2 с 9 до 13 часов

Вниманию водителям автотранспорта!

В связи с ремонтными работами на тепловых сетях с 9. 00 час 19.12.2024 г. до 28.12.2024 г. в районе жилого дома № 41 по ул. Колыванова будет временно перекрыто движение автомобильного транспорта на участке дороги: ул. Колыванова, поворот на ул. Музрукова.

Вниманию жителей округа!

23 и 24 декабря 2024 года будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передач речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Вниманию пешеходов во время гололедицы!

передвигайтесь осторожно, не торопясь

· пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;

· всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение;

· лучшая профилактика травм в гололедицу – это осторожность и осмотрительность.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 23 декабря 2024 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью местами небольшой снег, слабые метели, днём преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, ночью местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью -3,-8°, на юге до -13°, днём -1,-6°, на юге до -9°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: На реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 146 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/59862/