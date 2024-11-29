Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 03.12.2024 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня вторник, 03 декабря 2024 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 0° С
• атмосферное давление 745 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 73%
• ветер Юго-зап. 3 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП (без пострадавших).
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения. Адреса. Время отключения.
1 В сетях холодного водоснабжения: Архипова 1,1а,2,3,4,6, пер. Парковый 1,3,4, Луначарского 11-5п с 9час до окончания
К.Маркса 2-3,4п, Дзержинского 49 – 1,2п с 9 до 13 часов
2 В сетях электроснабжения: Победы 10,12 с 8 до 17 часов
Верхняя 9,11,13 с 9 до 12 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Луначарского 11-5п с 9час до окончания
К.Маркса 2-3,4п, Дзержинского 49 - 1,2п, Гайдара13-3п с 9 до 13 часов
Уважаемые озерчане!
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа, доводит до сведения информацию:
03.12.2024г. с 09.00 ч. до 17.00 ч., в связи с проведением ремонтных работ будет отключен светофорный объект на перекрестке пр. Победы – ул. Блюхера.
Просьба к водителям и пешеходам обратить особое внимание на правила дорожного движения при пересечении данного участка автомобильной дороги.
· Вниманию пешеходов во время гололедицы!
· передвигайтесь осторожно, не торопясь
· пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;
· всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение;
· лучшая профилактика травм в гололедицу – это осторожность и осмотрительность.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в
норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 03 декабря 2024 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, в горных районах местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью от -1° до -6°, при прояснении до -11°, днём от -2° до +3°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая (ледовая) обстановка: На реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 147 обращений.