Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 29.11.2024 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница, 29 ноября 2024 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -12° С

• атмосферное давление 745 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 91%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП (без пострадавших).

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения: Семенова 6а-1,2п, Иртяшская 7-8,9п,

Цветочная 6-1п, Дзержинского 53-1,7п с 9 до 13 часов

К Маркса 9 с 12 до 16 часов

Луначарского 23-7п с 13 до 16 часов

2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Семенова 6а-1,2п, Иртяшская 7-8,9п,

Цветочная 6-1п, Дзержинского 53-1,7п с 9 до 13 часов

К Маркса 11-4п с 11 до 16 часов

К Маркса 9 с 12 до 16 часов

Уважаемые озерчане!

Осенний лед в ноябре и декабре, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен.

· недопустимо выходить на неокрепший лед;

· нельзя отпускать детей на лед водоемов без присмотра взрослых!

· если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помощи, по возможности вызовите спасателей по телефонам: 101 или 112 (единый номер вызова экстренных служб).

· Вниманию пешеходов во время гололедицы!

· передвигайтесь осторожно, не торопясь

· пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;

· всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение;

· лучшая профилактика травм в гололедицу – это осторожность и осмотрительность.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 29 ноября 2024 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Малооблачно, без осадков, местами туманы, гололедно-изморозевые явления. Ветер неустойчивый 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -10,-15°, в горах и низинах до -20°, днём -2,-7°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки на большинстве рек ожидается незначительные колебания уровней воды, увеличение толщины льда.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 158 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/59661/