Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 13.12.2024 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница, 13 декабря 2024 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -4° С

• атмосферное давление 725 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 95 %

• ветер Южный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения: Октябрьская 10,12 с 9 час до окончания

Луначарского 13-4п с 9 до 12 часов

Гайдара 22-4,5 п-ды с 9 до 13 часов

2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Матросова 30-2п, Гайдара 22-4,5 п-ды с 9 до 13 часов

Вниманию пешеходов во время гололедицы!

· передвигайтесь осторожно, не торопясь

· пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;

· всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение;

· лучшая профилактика травм в гололедицу – это осторожность и осмотрительность.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 13 декабря 2024 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, в горах до сильного, в отдельных районах гололёдные явления (гололёд, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, в горах сильная), метели. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью минус 4-9°, днём минус 1-6°.

НЯ: Ночью и днём 13 декабря в Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, в горах до сильного, местами метели, на дорогах гололедица, в горах сильная.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: На реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 179 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/59777/