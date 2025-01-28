Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС.

фото:Freepik.
1. Сегодня четверг 30 января 2025 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была -8° С
• атмосферное давление 748 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 86%
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 11 ДТП с 1 пострадавшим.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
К.Маркса 27 с 9 час до окончания
Матросова 34 – 1,2п., Иртяшская 3 – 1,2,3, Октябрьская 23 с 9 час до 13 часов
2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Дзержинского 38, К.Маркса 1, 27 с 9 час до окончания
Матросова 34 – 1,2п., Иртяшская 3 – 1,2,3, Октябрьская 23 с 9 час до 13 часов
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в
норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 30 января 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег, мокрый снег, ночью в горах до умеренного, в отдельных районах гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода и предметы, на дорогах гололедица). Ветер неустойчивый 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснении до -18°, на крайнем западе до -4°, днём -1,-6°, в восточной половине до -11°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 175 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60107/