Оперативная обстановка на 03.02.2025 год.

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 3 февраля 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -2 ° С

• атмосферное давление 749 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 91%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1В сетях холодного водоснабжения Музрукова 33-1,2п, Калинина 7, К.Маркса 13, Дзержинского 51 с 9 час до окончания

Луначарского 13-6п с 9 час до 12 часов.

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3В сетях горячего водоснабжения и отопления Музрукова 33-1,2п, Калинина 7, К.Маркса 13, Строительная 42,44, Дзержинского 51 с 9 час до окончания,Октябрьская 10-8п, Луначарского 13-6п с 9 час до 12 часов.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 03 февраля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью на крайнем севере, днем местами, небольшой снег, мокрый снег на отдельных участках дорог гололедица, ночью и утром местами туманы и изморозь. Ветер южный 3-8 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -1°,-6°, при прояснении до -11°, днём от -3° до +2°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 167 обращений.

Рекомендации для населения :

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по-своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

3. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится.

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах -алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Оказание помощи провалившемуся под лед:

Самоспасение:

- Не поддавайтесь панике.

- Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться.

- Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду

- Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед;

- Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли;

- Зовите на помощь.

- Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать на это минимум физических усилий. (Одна из причин быстрого понижения температуры тела - перемещение прилежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его новым, холодным. Кроме того, при движениях нарушается дополнительная изоляция, создаваемая водой, пропитавшей одежду).

- Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой. Известно, что более 50% всех теплопотерь организма, а по некоторым данным, даже 75% приходится на ее долю.

- Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся на расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 мин.

- Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и снова надеть.

Рекомендации пешеходам во время гололедицы:

· выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой;

· передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

· пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;

· всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение;

· не стоит догонять отходящий транспорт, вы рискуете оказаться у него под колесами;

· если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

· лучшая профилактика травм в гололедицу – это осторожность и осмотрительность.

Общие правила поведения при пожаре.

В рискованных ситуациях не теряйте силы и время на спасение имущества, любым способом спасайте себя и своих близких.

Позаботьтесь о детях и престарелых, уведите их подальше от места пожара, так как возможны взрывы газовых баллонов, бензобаков и быстрое распространение огня.

На случай внезапной эвакуации при пожаре правильно хранить документы и самые ценные вещи в одном месте, известном всем членам семьи.

Надо обязательно послать кого-нибудь навстречу пожарным подразделениям, чтобы дать им необходимую информацию: точный адрес, кратчайшие подъездные пути, что горит, есть ли там люди.

Если Ваше имущество застраховано от пожара, не забудьте в 3-дневный срок сообщить о происшествии в страховую компанию.

Рекомендации водителям автотранспортных средств по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях

В случае снегопада, гололеда, тумана, ливня снижайте скорость до 50 км/ч.

При необходимости остановите транспортное средство.

При остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости включайте габаритные огни, фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.

На скользких участках дороги:

- применяйте торможение двигателем либо комбинируйте его с резкими и кратковременными, по два-три раза, нажатиями педали тормоза. Таким образом вы снизите скорость автомобиля, не теряя управления;

- соблюдайте дистанцию;

- избегайте резких маневров и поворотов руля. Это приведет к блокировке колес и потере управления автомобилем.

Если заметили водителей, нарушающих правила дорожного движения, уступите ему дорогу.

Притормаживайте перед лужами.

Если произошел занос задней или же передней оси, ни в коем случае нельзя нажимать на педаль тормоза, иначе может произойти блокировка колес. Необходимо плавно отпустить педаль тормоза, выжать сцепление и включить пониженную передачу. И, изменяя усилие нажатия на педаль газа, взять машину под контроль.

Во избежание отравления угарным или бытовым газом:

· выполняйте в точности все требования безопасности при эксплуатации газовых приборов;

· нельзя длительное время находиться в закрытом помещении с минимальной вентиляцией при включенной газовой колонке (плите, горелке). При пользовании газовыми приборами необходимо обеспечить доступ воздуха в помещение;

· любителям зимней рыбалки рекомендуется постоянно контролировать доступ свежего воздуха в палатку при работающей горелке и не отправляться на рыбалку в одиночку;

· нельзя обогревать помещение при помощи газовой плиты;

· не оставляйте работающие газовые приборы без контроля и не поручайте присмотр за ними малолетним детям;

· источником угарного газа является и курение: не курите, лежа в кровати (можно заснуть, не погасив сигарету, что станет причиной пожара и отравления угарным газом);

· для ремонта газового оборудования привлекайте специалистов, не доверяйте ремонт случайным людям.

101 –спасатели и пожарные;

102 – полиция;

103- «Скорая помощь»;

112- единый номер вызова экстренных служб.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60142/