2025-02-06PKT09:58:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. фото:Freepik Оперативная обстановка. 1. Сегодня четверг 06 февраля 2025 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 8 ° С • атмосферное давление 765 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 89 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения: 1 В сетях холодного водоснабжения Колыванова 36,38,40,42,44,45,46,47,48,49,50, 51,53,55,57,59, Пушкина 1, Октябрьская 16 с 9 час до окончания Гайдара 26 – 12п, Монтажников 52 – 2п, К.Маркса 2 – 4п с 9 до 13 часов Гайдара 27 – 7п с 9 до 14 часов 2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет. 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Луначарского 25,27, Октябрьская 16 с 9 час до окончания Гайдара 26 – 12п, Монтажников 52 – 2п, К.Маркса 2 – 4п с 9 до 13 часов Гайдара 27 – 7п с 9 до 14 часов 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 06 февраля 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах туманы, гололедно-изморозевые явления. Ветер восточный 1-6 м/с, местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью -7,-12°, в горах и низинах местами до -19°, днём -2,-7°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 148 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60171/ kseniya.prikina 2025-02-06PKT09:58:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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