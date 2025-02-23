Оперативная обстановка на 24.02.2025 год.

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 24 февраля 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 10 ° С

• атмосферное давление 750 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 63 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Царевского 13,14, Восточная 4,6,8,10,12, Строительная 3,5,6,7,9, Октябрьская 10, Семенова 15 с 9 до окончания

Дзержинского 53 – 1п, 59 – 4п, К.Маркса 32 – 1п с 9 до 13 часов

Монтажников 50А с 9 до 17 часов

2 В сетях электроснабжения

Бажова 1, Менделеева 14,16 с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Октябрьская 10, Семенова 15 с 9 до окончания

Дзержинского 53 – 1п, 59 – 4п, К.Маркса 32 – 1п с 9 до 13 часов

Монтажников 50А с 9 до 17 часов

Вниманию озерчан!

24 и 25 февраля будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Вниманию пешеходов во время гололедицы!

· выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой;

· пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;

· всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 24 февраля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, в северной половине области ночью и днём местами небольшой снег, на юге ночью небольшой снег, днём снег, местами сильный. В отдельных районах метели, на дорогах гололедица от снежного наката. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -11° до -16°, при прояснении до -20°, днём от -4° до -9°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: с учетом действия режима НМУ I-ой степени опасности до 19.00 24.02.2025г., создаются предпосылки к увеличению концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы (углекислый газ, угарный газ, сажа, окись азота и пр.).

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 116 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60307/