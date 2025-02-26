Оперативная обстановка на 27.02.2025 год.

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня четверг 27 февраля 2025 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была -5 ° С
• атмосферное давление 740 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 72 %
• ветер северо-западный 2 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП (без пострадавших)
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1В сетях холодного водоснабжения Иртяшская 7-7п, Семенова 15-8п с 9 до окончания
Гайдара 13-1,2,3п-ды, К.Маркса 6-2п с 9 до 12 часов
Дзержинского 63-4,5п-ды. с 13 до 17 часов
2В сетях электроснабжения Луначарского 1 с 13 до 17 часов
3В сетях горячего водоснабжения и отопления Луначарского 25, Иртяшская 7-7п, Семенова 15-8п с 9 до окончания
Гайдара 13-1,2,3п-ды, К.Маркса 6-2п с 9 до 12 часов
Дзержинского 53-4п, Дзержинского 63-4,5п-ды, К.Маркса 4-8п. с 13 до 17 часов
Вниманию озерчан!
Ночью 27 февраля в Челябинской области ожидается небольшой, местами умеренный снег, в горах местами сильный, на дорогах гололедица в виде снежного наката, в горах сильная.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в
норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 27 февраля 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Ночью облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, в горах до сильного, днём переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, в горах местами сильная. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью минус 8-13°, при прояснении минус 15-20°, днём минус 1-6°, в низинах до минус 9°.
НЯ: ночью 27 февраля в Челябинской области ожидается небольшой, местами умеренный снег, в горах местами сильный, на дорогах гололедица в виде снежного наката, в горах сильная.
Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области лед
Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 198 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60366/