В Озёрске завершился первый этап проекта "Ориентирование - это просто как раз, два, три".

Новый министр спорта Челябинской области хочет организовать движение «Начни с себя».

Владимир Иванов, которого по аналогии с понятием «играющий тренер» стали называть «играющий министр», рассказал о том, какие вызовы стоят перед минспорта региона и перед ним лично. Подробнее