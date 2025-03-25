Оперативная обстановка.

1. Сегодня четверг 27 марта 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -4° С

• атмосферное давление 751 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 70 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3ДТП (без пострадавших).

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения ,адреса ,ремя отключения

1В сетях холодного водоснабжения Октябрьская 26-6п, К.Маркса 11-4п с 9 до 12 часов

Гайдара 20-1,2п, К.Маркса 4-9п, Дзержинского 32-1п с 9 до 13 часов

2В сетях электроснабжения Семенова 21 с 9 до 12 часов

3В сетях горячего водоснабжения и отопления Октябрьская 26-6п, К.Маркса 11-4п с 9 до 12 часов

Гайдара 20-1,2п, Дзержинского 32-1п, Дзержинского 63-1п, К.Маркса 4-9п с 9 до 13 часов

Семенова 11, Иртяшская 14 с12 час до окончания

Вниманию озерчан!

В связи с повышением температуры воздуха происходит резкое разрушение ледяного покрова водоемов. Во избежание несчастных случаев просьба без необходимости не выходить на лед, любителям зимней рыбалки – закончить подледный лов.

Уважаемые родители!

Дети чаще всего становятся жертвами несчастных случаев. Запрещайте детям играть на водоемах, расскажите об опасности выхода на лед.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «2-07-07», для сотового оператора «112».

Вниманию жителей округа!

В связи с работами по устранению утечки на сетях холодного водоснабжения в районе б. Луначарского будет временно прекращена подача холодной воды по адресам: б. Луначарского дома 25 и 27.

На время восстановительных работ жителям будет предоставлена возможность набрать холодную питьевую воду с помощью стендера 27 марта с 06 часов до 09 часов по б. Луначарского-19.

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа, доводит до сведения информацию:

В связи с ремонтными работами отключен светофорный объект на перекрестке ул. Менделеева – пр. Ленина. После окончания восстановительных работ светофорный объект будет запущен.

Просьба к водителям и пешеходам обратить особое внимание на правила дорожного движения при пересечении данного перекрестка.

Вниманию озерчан!

С 25 марта 2025 года установлен пожароопасный сезон в лесах на территории Челябинской области.

Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров и мангалов, неосторожность при курении и при обращении с печами.

Чтобы обезопасить себя, своих родственников от трагедии соблюдайте простые правила:

- Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

- Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно, может стать неуправляемым;

- Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

- Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;

- В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;

- Соблюдайте осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей, а также при эксплуатации бань;

- Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

При пожаре звони 112, 01, 101.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 27 марта 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от -2° до -7°, в горах и низинах до -10°, днём от +9° до +14°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: в ближайшие дни предполагается прохождение ледохода на реках бассейна Камы и Урала, гидрологический режим рек ожидается неустойчивым. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 178 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60631/