Оперативная обстановка на 26.03.2025 год.

Оперативная обстановка.
1. Сегодня среда 26 марта 2025 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была -4° С
• атмосферное давление 753 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 86 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП (без пострадавших).
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения ,адреса ,время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Октябрьская 10 с 9 час до окончания
К.Маркса 8-2п с 9 до 12 часов
Калинина 5, Гайдара 9-4п, Гайдара 20 с 9 до 13 часов
2 В сетях электроснабжения
Ермолаева с 15 по 29 дом с 9 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Октябрьская 10 с 9 час до окончания
К.Маркса 8-2п с 9 до 12 часов
Калинина 5, Гайдара 11-2п, Гайдара 9-4п, Гайдара 20 с 9 до 13 часов
Вниманию жителей округа!
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа, доводит до сведения информацию:
В связи с ремонтными работами отключен светофорный объект на перекрестке ул. Менделеева – пр. Ленина. После окончания восстановительных работ светофорный объект будет запущен.
Просьба к водителям и пешеходам обратить особое внимание на правила дорожного движения при пересечении данного перекрестка.
Рекомендации водителям автотранспортных средств по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях
В случае снегопада, гололеда, тумана снижайте скорость, при необходимости остановите транспортное средство.
При остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости включайте габаритные огни, фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 26 марта 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью минус 2-7°, в горах и низинах до минус 10°, днём плюс 8-13°, в горах и низинах до плюс 5°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая (ледовая) обстановка: в ближайшие дни предполагается прохождение ледохода на реках бассейна Камы и Урала, гидрологический режим рек ожидается неустойчивым. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 135 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60611/