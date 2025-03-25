2025-03-26PKT10:34:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка на 26.03.2025 год. Оперативная обстановка. 1. Сегодня среда 26 марта 2025 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была -4° С • атмосферное давление 753 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 86 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП (без пострадавших). 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения ,адреса ,время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Октябрьская 10 с 9 час до окончания К.Маркса 8-2п с 9 до 12 часов Калинина 5, Гайдара 9-4п, Гайдара 20 с 9 до 13 часов 2 В сетях электроснабжения Ермолаева с 15 по 29 дом с 9 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Октябрьская 10 с 9 час до окончания К.Маркса 8-2п с 9 до 12 часов Калинина 5, Гайдара 11-2п, Гайдара 9-4п, Гайдара 20 с 9 до 13 часов Вниманию жителей округа! Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа, доводит до сведения информацию: В связи с ремонтными работами отключен светофорный объект на перекрестке ул. Менделеева – пр. Ленина. После окончания восстановительных работ светофорный объект будет запущен. Просьба к водителям и пешеходам обратить особое внимание на правила дорожного движения при пересечении данного перекрестка. Рекомендации водителям автотранспортных средств по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях В случае снегопада, гололеда, тумана снижайте скорость, при необходимости остановите транспортное средство. При остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости включайте габаритные огни, фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари. 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 26 марта 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью минус 2-7°, в горах и низинах до минус 10°, днём плюс 8-13°, в горах и низинах до плюс 5°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая (ледовая) обстановка: в ближайшие дни предполагается прохождение ледохода на реках бассейна Камы и Урала, гидрологический режим рек ожидается неустойчивым. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 135 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60611/ kseniya.prikina 2025-03-26PKT10:34:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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