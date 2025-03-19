2025-03-21PKT09:56:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка на 21.03.2025 год. 1. Сегодня пятница 21 марта 2025 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была -1° С • атмосферное давление 741 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 66% • ветер С-зап – 5м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП (без пострадавших). 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения ,адреса ,время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Гайдара 3, Матросова 30 с 9 до 13 часов 2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 3, Матросова 30 с 9 до 13 часов Вниманию жителей округа! 24 и 25 марта будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания. Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа, доводит до сведения информацию: В связи с ремонтными работами отключен светофорный объект на перекрестке ул. Менделеева – пр. Ленина. После окончания восстановительных работ светофорный объект будет запущен. Просьба к водителям и пешеходам обратить особое внимание на правила дорожного движения при пересечении данного перекрестка. Рекомендации водителям автотранспортных средств по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях В случае снегопада, гололеда, тумана снижайте скорость, при необходимости остановите транспортное средство. При остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости включайте габаритные огни, фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари. 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 21 марта 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, ночью на севере местами небольшой снег, днём без существенных осадков, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°, в горах и низинах до минус 10°, днём от 0° до +5°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая (ледовая) обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек области ожидаются подъемы уровней воды, увеличение притока воды в речную сеть, к прудам и водохранилищам. В ближайшие 5-7 суток на большинстве рек области произойдет вскрытие, пройдут первые пики весеннего половодья. Неблагоприятная обстановка может сложится на реках горно-заводской зоны, реках юга, юго-востока и на реках бассейна Урала. Сложная обстановка сохраняется в г. Аша. Согласно уточнённому прогнозу, в бассейне р. Урал вскрытие рек ожидается на 12-18 дней раньше среднемноголетних дат. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 150 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60569/ kseniya.prikina 2025-03-21PKT09:56:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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