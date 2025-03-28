Оперативная обстановка на 31.03.2025 год.

1. Сегодня понедельник 31 марта 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -4° С

• атмосферное давление 744 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 83 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано3 ДТП (без пострадавших).

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 38 с 9 час до окончания

Матросова 38 с 9 до 13 часов

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского 38,59 – 4п,63 с 9 час до окончания

Октябрьская 26 – 5п с 9 до 12 часов

Матросова 38 с 9 до 13 часов

Вниманию жителей ОГО!

В связи с повышением температуры воздуха происходит резкое разрушение ледяного покрова водоемов. Во избежание несчастных случаев просьба без необходимости не выходить на лед, любителям зимней рыбалки – закончить подледный лов.

Дети чаще всего становятся жертвами несчастных случаев. Запрещайте детям играть на водоемах, расскажите об опасности выхода на лед.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «2-07-07», для сотового оператора «112».

Вниманию озерчан!

С 25 марта 2025 года установлен пожароопасный сезон в лесах на территории Челябинской области.

Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров и мангалов, неосторожность при курении и при обращении с печами.

Чтобы обезопасить себя, своих родственников от трагедии соблюдайте простые правила:

- Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

- Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно, может стать неуправляемым;

- Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

- Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;

- В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;

- Соблюдайте осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей, а также при эксплуатации бань;

- Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

При пожаре звони 112, 01, 101.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 31 марта 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на юге до умеренных. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный, с переходом на западный, северо-западный, 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью в северной половине области от 0° до -5°, в южной от 0° до +5°, в низинах до -4°, днём от+9° до +14°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: В ближайшие сутки ожидается температура воздуха ночью +1, +3, днём +8, +10 градусов, небольшой дождь. На реках бассейнов Камы и Урала возможно неустойчивый водный режим, на реках бассейна Тобола понижение уровней воды, уменьшение водности.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 166 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60656/