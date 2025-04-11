Оперативная обстановка на 14.04.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 14 апреля 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +1° С

• атмосферное давление 742 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 85 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Ермолаева 8 с 9 до окончания

Гайдара 25-1,2,3п, Семенова 3 с 1 по 5п. с 9 до 13 часов

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 25-1,2,3п, Семенова 3 с 1 по 5п. с 9 до 13 часов

Вниманию озерчан!

Поисково-спасательная служба напоминает, что с 21.03.2025 действует постановление главы Озерского городского округа № 37 «О запрете выхода на лед водоемов, имеющихся на территории Озерского городского округа Челябинской области». Во избежание несчастных случаев выходить на лед категорически запрещено.

Уважаемые родители!

Дети чаще всего становятся жертвами несчастных случаев. Запрещайте детям играть на водоемах, расскажите об опасности выхода на лед.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 14 апреля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Ночью переменная облачность, в северной половине местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в горах до умеренных, днём небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, ночью и утром гололедные явления (гололёд, отложение мокрого снега на проводах). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от +3° до -2°, днём +5,+10°, на юге до +14°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки на реках области возможны интенсивные подъёмы уровней воды в реках в районах выпадения осадков, выход воды на пойму, увеличение притока воды в пруды и водохранилища.

Возможно подтопление пониженных участком местности склоновым стоком.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 115 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60785/