В центре внимания. Репетиция акции «Вальс Победы».

Общественники Челябинской области включатся в реализацию масштабных программ развития региона.
Выступая на заседании Общественной палаты Челябинской области, губернатор Алексей Текслер акцентировал, что в этом году в регионе запускается особо востребованная программа модернизации коммунальной инфраструктуры «Большой ремонт 74». Подробнее
Общественники Челябинской области включатся в реализацию масштабных программ развития региона.
Выступая на заседании Общественной палаты Челябинской области, губернатор Алексей Текслер акцентировал, что в этом году в регионе запускается особо востребованная программа модернизации коммунальной инфраструктуры «Большой ремонт 74». Подробнее