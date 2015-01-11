На Южном Урале повышают производительность труда

В регионе завершился очный отбор участников первой волны федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Эксперты посетили более десятка компаний Челябинской области.

Осенью 2018 года на федеральном уровне был разработан и утвержден национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Челябинская область подала заявку и вошла в число 15 регионов-участников этого нацпроекта. В его рамках предусмотрена реализация трех федеральных программ, в числе которых «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

«В Челябинской области в сфере улучшения производительности труда есть предприятия-пионеры. Это, например, АО «Трубодеталь», группа «ЧТПЗ» и другие. В них уже давно и с успехом внедряются принципы бережливого производства, ведется обучение компетентных талантливых кадров. Однако многие компании имеют ряд проблем, в числе которых непродуманная эргономика рабочих мест, нелогичная расстановка оборудования, перепроизводство и т.д. Все это приводит к существенным финансовым потерям и снижению конкурентоспособности продукции», – комментирует заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Оператором национального проекта является АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК). В рамках отбора компаний для участия в конкурсе эксперты побывали на предприятиях Челябинска, Копейска, Верхнего Уфалея, Южноуральска, Миасса и Озерска.

Главным условием участия в проекте является готовность заключить соглашение о сотрудничестве и подтвердить повышение производительности труда на уровне +10, 15 и 30% за три года работы.

«Данный проект станет мощным импульсом для наших предприятий по поиску и раскрытию своих внутренних резервов производительности. А для тех, кто уже достиг немалых высот в теме внедрения бережливого производства, появится возможность получить льготное заемное финансирование Федерального ФРП по ставке 1% годовых», – прокомментировал директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков.

Также чтобы принять участие в проекте, предприятие должно входить в 4 приоритетные отрасли: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство. А выручка компаний за предыдущий год должна составлять от 400 млн руб. до 30 млрд рублей.

https://chel.sibnovosti.ru/society/372906-na-yuzhnom-urale-povyshayut-proizvoditelnost-truda