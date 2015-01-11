На Урале стартовал конкурс красоты среди сугробов

На Урале объявили конкурс красоты среди сугробов – выбирать победителя будут анонимные дворники, которые оценят цвет, высоту, качество снега и фигуру горки.

«В марте снега будет еще больше, как и солнца. Мы предлагаем взглянуть на проблему с уборкой улиц в новом ключе. Уверены, что наступит то время, когда сугробов не будет вовсе. Тогда увековеченный сугроб станет настоящей достопримечательностью, напоминающей о времени, которое мы пережили», – рассказывают организаторы.

Чтобы выставить сугроб-кандидат на конкурс, нужно:

- сфотографировать сугроб;

- опубликовать его у себя на страничке в социальных сетях под хэштегом #КрасивыйСугроб.

Конкурс продлится до 22 марта включительно, итоги подведут 23-го.

«Сугроб-победитель будет увековечен в коктейле. Мы создадим напиток, который будет внешне повторять форму и цвет сугроба-победителя. К напитку будет прилагаться лопатка, чтобы каждый желающий мог ею воспользоваться. Насладиться увековеченным скоплением снега смогут все желающие. Мэр того города, где победит сугроб, вместе с автором фотографии сугроба-победителя, получат сертификаты на бесплатное годовое наслаждение коктейлем», – рассказывает представитель екатеринбургского бара «Однерка» Дмитрий Хисамутдинов.+

В конкурсе принимают участие кучи снега из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Перми, Кургана и других уральских городов.

https://dostup1.ru/society/Na-Urale-startoval-konkurs-krasoty-sredi-sugrobov_114207.html