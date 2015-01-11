Предпенсионеры будут получать алименты от бывших супругов и детей

Граждане предпенсионного возраста смогут получать алименты от детей и бывших супругов – законопроект об этом Госдума приняла в окончательном чтении.

Закон сохраняет право на получение алиментов для нуждающихся в помощи лиц, достигших прежних границ пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60-ти для мужчин. Такой подход, по мнению депутатов, позволит гарантировать максимальную защиту права на социальное обеспечение граждан этой категории, пишет «Российская газета».+

В комитете по госстроительству и законодательству напомнили, что родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети – нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. Такое же право на алименты есть у нетрудоспособных нуждающихся супругов, бывших супругов, ставших нетрудоспособными до расторжения брака или в течение года с момента развода. Кроме того, право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим или мачеха.

https://dostup1.ru/society/Predpensionery-budut-poluchat-alimenty-ot-byvshih-suprugov-i-detey_114425.html