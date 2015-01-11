Подведены итоги конкурса благотворительных социально значимых проектов

На заседании Совета по благотворительности ПО «Маяк» подведены итоги открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории Озерского городского округа благотворительных социально значимых проектов.

Конкурс проводится предприятием с целью поддержки инициатив в решении актуальных социальных проблем на территории присутствия ФГУП «ПО «Маяк», популяризации достоверных знаний о ядерных технологиях, атомной энергетике и промышленности.

На конкурс было представлено 32 проекта по номинациям «Образование», «Культура», «Спорт», «Забота о ближнем» и «Благоустройство».

По итогам рассмотрения заявок победителями конкурса признаны следующие проекты.

В номинации «Образование»:

- «Open Space 4К»: коммуникация, коллаборация, критическое мышление, креативность» (МБОУ СОШ №32).

- «Образовательный проект #ЯвСМИ» (МБУ ДО «ДТДиМ»).

В номинации «Культура»:

- «Лирика чувств» (МБУ «КДЦ» ДК «Маяк»).

- «Минувших лет живая память» (МБУ ДО «ДТДиМ»).

- «Маяк: история в лицах» (МКУК ЦБС).

- «Доступное искусство» (ГБПОУ «Озерский государственный колледж искусств»).

- «Открытый формат» (Центр культуры и досуга молодежи).

В номинации «Спорт»:

- «Через тернии к звездам!» (АНО «Ассоциация спортивных единоборств»).

- «Открой новый мир» (МБУ ДО «ДТДиМ»).

В номинации «Забота о ближнем»:

- «Мир равных возможностей» (МБУ ДО «ДТДиМ»).

В номинации «Благоустройство» победитель не определен.

По вопросам заключения договора можно обратиться по телефону (35130) 3-35-72 и по электронной почте burmak@po-mayak.ru.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38673/